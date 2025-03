ซอฟต์แวร์การเรียกเก็บเงิน - แอปที่เป็นที่นิยมที่สุด - ไต้หวัน

Bill.com

Bill.com เป็นผู้ให้บริการซอฟต์แวร์บนคลาวด์ที่ดำเนินการทางการเงินแบ็คออฟฟิศโดยอัตโนมัติสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง แพลตฟอร์ม Bill.com เชื่อมต่อธุรกิจกับซัพพลายเออร์และลูกค้าของพวกเขาเพื่อช่วยให้พวกเขาจัดการกระแสเงินสดและการไหลออก คู่แข่งชั้นนำ ได้แก่ Tipalti และ Yaypay Bill.com เป็นพันธมิตรกับสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกามากกว่า 70% ของ บริษัท บัญชีชั้นนำ 100 อันดับแรกของสหรัฐอเมริกาแพคเกจซอฟต์แวร์บัญชีชั้นนำรวมถึง Oracle NetSuite, Sage Intacct., QuickBooks และ Xero และเป็นผู้ให้บริการที่ต้องการของโซลูชั่นการชำระเงินดิจิตอลสำหรับ CPA com ซึ่งเป็น บริษัท ในเครือเทคโนโลยีของ American Institute of CPAs (AICPA) เสนอให้กับสถาบันการเงินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบการธนาคารธุรกิจออนไลน์ลงชื่อเข้าใช้เดียว ลูกค้าปัจจุบัน ได้แก่ JPMorgan Chase Commercial Bank, Wells Fargo, Commerce Bank และธนาคารแห่งชาติแห่งแรกของ Omaha Bank of America และ PNC ยังใช้ Bill.com เป็นส่วนหนึ่งของการนำเสนอเทคโนโลยีการชำระเงิน ตั้งแต่ปี 2562 บริษัท มีสำนักงานในซานโฮเซ่แคลิฟอร์เนียและฮุสตันเท็กซัส