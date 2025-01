ซอฟต์แวร์การเรียกเก็บเงิน - แอปที่เป็นที่นิยมที่สุด - โปแลนด์

Bill.com

Bill.com เป็นผู้ให้บริการซอฟต์แวร์บนคลาวด์ที่ทำให้การดำเนินงานทางการเงินในแบ็คออฟฟิศเป็นไปโดยอัตโนมัติสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง แพลตฟอร์ม Bill.com เชื่อมโยงธุรกิจกับซัพพลายเออร์และลูกค้าเพื่อช่วยจัดการกระแสเงินสดเข้าและไหลออก คู่แข่งอันดับต้น ๆ ได้แก่ Tipalti และ YayPay Bill.com ร่วมมือกับสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ มากกว่า 70% ของบริษัทบัญชีชั้นนำ 100 แห่งในสหรัฐฯ ตลอดจนแพ็คเกจซอฟต์แวร์การบัญชีชั้นนำ เช่น Oracle NetSuite, Sage Intacct., QuickBooks และ Xero และเป็นผู้ให้บริการโซลูชันการชำระเงินดิจิทัลสำหรับ CPA ที่ต้องการ com ซึ่งเป็นบริษัทในเครือด้านเทคโนโลยีของ American Institute of CPAs (AICPA) Bill.com Connect ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการชำระเงินอัตโนมัติแบบ end-to-end ที่มีป้ายกำกับสีขาว ได้รับการเสนอให้กับสถาบันการเงินโดยเป็นส่วนหนึ่งของ single ลงชื่อเข้าใช้ระบบนิเวศธนาคารธุรกิจออนไลน์ ลูกค้าปัจจุบัน ได้แก่ JPMorgan Chase Commercial Bank, Wells Fargo, Commerce Bank และ First National Bank of Omaha Bank of America และ PNC ยังใช้ Bill.com เป็นส่วนหนึ่งของการนำเสนอเทคโนโลยีการชำระเงิน ในปี 2019 บริษัทมีสำนักงานในซานโฮเซ่ แคลิฟอร์เนีย และฮูสตัน รัฐเท็กซัส