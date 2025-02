ซอฟต์แวร์การบริหารผลประโยชน์ - แอปที่เป็นที่นิยมที่สุด - ตองกา

GoCo

goco.io

GoCo นำข้อมูล HR มาสู่ชีวิตและจัดหาเครื่องมือในการปรับแต่งเวิร์กโฟลว์สำหรับกระบวนการ HR นโยบายหรือรายการตรวจสอบใด ๆ ด้วย GoCo องค์กรจะได้รับทีมสนับสนุนเฉพาะที่กำหนดให้ประสบความสำเร็จและยังคงมีอยู่หลังจากการดำเนินการ From onboarding and benefits to performance management and payroll, GoCo offers everything needed to run HR in a single, easy-to-use solution. ภารกิจของ GoCo คือการช่วยให้ธุรกิจใช้เวลาน้อยลงในงาน HR ที่เจ็บปวดและซับซ้อนเพื่อให้พวกเขาสามารถมุ่งเน้นไปที่การเติบโตของทีมที่มีความสุขและมีประสิทธิผลมากขึ้น