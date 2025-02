ผู้ให้บริการตรวจสอบบัญชี - แอปที่เป็นที่นิยมที่สุด - ชาด

Perkins & Co

perkinsaccounting.com

Perkins & Co ก่อตั้งขึ้นในปี 1986 เพื่อเป็นทางเลือกแทนบริษัทบัญชีระดับชาติขนาดใหญ่ ในขณะที่มุ่งเน้นไปที่ความต้องการทางธุรกิจของบริษัทที่ถือหุ้นอย่างใกล้ชิดในภูมิภาค Perkins มีสำนักงานในพอร์ตแลนด์ รัฐออริกอน และแวนคูเวอร์ รัฐวอชิงตัน มีความเชี่ยวชาญในหลายอุตสาหกรรม รวมถึงการผลิต การขายส่ง การจัดจำหน่าย อสังหาริมทรัพย์ การก่อสร้าง บริการระดับมืออาชีพและสร้างสรรค์ เทคโนโลยี อาหารและเครื่องดื่ม ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ และไม่แสวงหาผลกำไร ผู้รับรางวัล ClearlyRated's Best of Accounting™ เป็นเวลา 10 ปีในด้านความเป็นเลิศในการบริการลูกค้า, บริษัทที่น่าชื่นชมมากที่สุดใน Portland Business Journal เป็นเวลา 16 ปี, บริษัทที่มีผู้หญิงเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ และเป็นหนึ่งในบริษัทบัญชีที่มีความหลากหลายมากที่สุดในพื้นที่ Perkins ภูมิใจที่ได้ยืนหยัด ออกจากฝูงชน โทรหาเราวันนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างของ Perkins!