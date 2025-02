ตลาด API - แอปที่เป็นที่นิยมที่สุด - ตองกา

IFTTT

If This That That หรือที่รู้จักในชื่อ IFTTT เป็นบริการบนเว็บฟรีแวร์ที่สร้างชุดคำสั่งแบบมีเงื่อนไขแบบง่าย ๆ ที่เรียกว่าแอปเพล็ต แอปเพล็ตถูกกระตุ้นโดยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในบริการเว็บอื่นๆ เช่น Gmail, Facebook, Telegram, Instagram หรือ Pinterest ตัวอย่างเช่น แอปเพล็ตอาจส่งข้อความอีเมลหากผู้ใช้ทวีตโดยใช้แฮชแท็ก หรือคัดลอกรูปภาพใน Facebook ไปยังที่เก็บถาวรของผู้ใช้หากมีคนแท็กผู้ใช้ในรูปภาพ นอกเหนือจากแอปพลิเคชันบนเว็บแล้ว บริการนี้ยังทำงานบน iOS และ Android ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 IFTTT เปลี่ยนชื่อแอปพลิเคชันเดิมเป็น IF และเปิดตัวชุดแอปใหม่ชื่อ Do ซึ่งผู้ใช้สามารถสร้างแอปพลิเคชันทางลัดและการดำเนินการได้ ในปี 2558 ผู้ใช้ IFTTT ได้สร้างสูตรอาหารประมาณ 20 ล้านสูตรในแต่ละวัน ฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดของชุดแอป Do ได้รวมอยู่ในแอป IFTTT ที่ออกแบบใหม่แล้ว