ซอฟต์แวร์แอนิเมชั่น - แอปที่เป็นที่นิยมที่สุด - เอสวาตีนี

ผลลัพธ์ของผู้เชี่ยวชาญโดยไม่ต้องใช้ความพยายาม สร้างวิดีโอที่น่าสนใจในไม่กี่วินาที Vyond เป็นแพลตฟอร์มการสร้างวิดีโอที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งทำให้พลังของสตูดิโอผลิตวิดีโอตั้งแต่การเขียนสคริปต์ไปจนถึงวิดีโอที่เสร็จสิ้น - ที่ปลายนิ้วของคุณ ใช้ Vyond Go ซึ่งเป็นสคริปต์และวิดีโอ AI รุ่นแรกของอุตสาหกรรมเพื่อสร้างวิดีโอที่ตัดหยาบจากข้อความข้อความง่าย ๆ จากนั้นใช้ Vyond Studio ซึ่งเป็นผู้สร้างวิดีโอ Drag-Drop ที่ทรงพลังของเราเพื่อแก้ไขวิดีโอเหล่านั้นหรือสร้างวิดีโอต้นฉบับด้วยความช่วยเหลือของตัวละครหลายพันตัวที่ทำไว้ล่วงหน้าเทมเพลตและพื้นหลัง Vyond ถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยให้คุณสื่อสารได้ดีขึ้น สร้างวิดีโอระดับมืออาชีพอย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพซึ่งทำให้การสื่อสารทางธุรกิจของคุณเพิ่มระดับ สั่งความสนใจของผู้มีส่วนได้เสียที่ฟุ้งซ่านในปัจจุบันด้วยวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและบทบาทงานใด ๆ มั่นใจได้ว่าข้อมูลของคุณมีความปลอดภัยภายในแพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นเพื่อเข้าร่วมซึ่งได้รับการรับรอง ISO 27001 (สำหรับทุกสถานที่และกรณีการใช้งาน) และมาตรฐาน GDPR และ CCPA Vyond Go: สคริปต์และวิดีโอ AI ที่ขับเคลื่อนด้วยเรากำลังสร้างวิดีโอจากง่ายไปจนถึงทันทีด้วย Vyond Go ป้อนพรอมต์หรือวางเนื้อหาที่มีอยู่ก่อนเพื่อสร้างสคริปต์ทันทีและดูเป็น Vyond สร้างวิดีโอในไม่กี่วินาที ใช้ตัวแก้ไขข้อความที่ใช้ข้อความง่าย ๆ ของเราเพื่อขัดวิดีโอของคุณอย่างรวดเร็วจากนั้นปรับใช้วิดีโอของคุณตามที่เป็นอยู่หรือนำไปใช้ใน Vyond Studio เพื่อปรับแต่ง Vyond Studio: ผู้สร้างวิดีโอลากและวางที่ทรงพลังได้รับการสร้างวิดีโอเต็มรูปแบบและความสามารถในการแก้ไขด้วยตัวสร้างวิดีโอที่มีประสิทธิภาพลากและวางของเรา เทมเพลตก่อนกำหนดหลายร้อยชุดอุปกรณ์ประกอบฉาก 40,000+ และผู้สร้างตัวละครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนให้รายละเอียดและความเกี่ยวข้องเพื่อสร้างวิดีโอที่แน่นอนที่คุณต้องการสำหรับอุตสาหกรรมหรือกรณีการใช้งานใด ๆ