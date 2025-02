ซอฟต์แวร์แอนิเมชั่น - แอปที่เป็นที่นิยมที่สุด - ซานมาริโน

Vyond

vyond.com

ผลลัพธ์จากผู้เชี่ยวชาญโดยไม่ต้องใช้ความพยายาม สร้างวิดีโอที่น่าดึงดูดในไม่กี่วินาที Vyond เป็นแพลตฟอร์มการสร้างวิดีโอที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งนำพลังของสตูดิโอผลิตวิดีโอ ตั้งแต่การเขียนสคริปต์ไปจนถึงวิดีโอที่เสร็จสมบูรณ์ มาไว้ที่ปลายนิ้วของคุณ ใช้ Vyond Go ซึ่งเป็นผู้สร้างสคริปต์และวิดีโอที่สร้างโดย AI รายแรกของอุตสาหกรรม เพื่อสร้างวิดีโอแบบคร่าวๆ ในทันทีจากข้อความแจ้งง่ายๆ จากนั้นใช้ Vyond Studio ผู้สร้างวิดีโอแบบลากและวางอันทรงพลังของเรา เพื่อแก้ไขวิดีโอเหล่านั้นหรือสร้างวิดีโอต้นฉบับด้วยความช่วยเหลือของตัวละคร เทมเพลต และพื้นหลังที่สร้างไว้ล่วงหน้านับพันตัว Vyond ถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยให้คุณสื่อสารได้ดีขึ้น สร้างวิดีโอระดับมืออาชีพที่ยกระดับการสื่อสารทางธุรกิจของคุณได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ ดึงดูดความสนใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ฟุ้งซ่านในปัจจุบันด้วยวิดีโอที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและบทบาทงาน มั่นใจได้ว่าข้อมูลของคุณปลอดภัยภายในแพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นสำหรับองค์กรของเราซึ่งได้รับการรับรอง ISO 27001 (สำหรับทุกสถานที่และทุกกรณีการใช้งาน) และสอดคล้องกับ GDPR และ CCPA Vyond Go: สคริปต์และเครื่องมือสร้างวิดีโอที่ขับเคลื่อนด้วย AI เรากำลังสร้างวิดีโอจากง่ายไปสู่ทันทีด้วย Vyond Go ป้อนข้อความแจ้งหรือวางเนื้อหาที่มีอยู่แล้วของคุณเพื่อสร้างสคริปต์ทันที และรับชม Vyond สร้างวิดีโอได้ในไม่กี่วินาที ใช้โปรแกรมแก้ไขข้อความแบบธรรมดาของเราเพื่อขัดเกลาวิดีโอของคุณอย่างรวดเร็ว จากนั้นปรับใช้วิดีโอของคุณตามที่เป็นอยู่หรือนำไปไว้ใน Vyond Studio เพื่อปรับแต่งอย่างละเอียด Vyond Studio: เครื่องมือสร้างวิดีโอแบบลากและวางอันทรงพลัง รับความสามารถในการสร้างและตัดต่อวิดีโอเต็มรูปแบบด้วยเครื่องมือสร้างวิดีโอแบบลากและวางอันทรงพลังของเรา เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าหลายร้อยรายการ อุปกรณ์ประกอบฉากกว่า 40,000 รายการ และผู้สร้างตัวละครที่มีคุณลักษณะครบถ้วน ให้รายละเอียดและความเกี่ยวข้องเพื่อสร้างวิดีโอที่คุณต้องการสำหรับอุตสาหกรรมหรือกรณีการใช้งานใดๆ