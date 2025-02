ซอฟต์แวร์บัญชี - แอปที่เป็นที่นิยมที่สุด - ซินต์มาร์เทน

Wave

waveapps.com

Wave เป็นบริษัทที่ให้บริการทางการเงินและซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก Wave มีสำนักงานใหญ่ในย่าน Leslieville ในเมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา ผลิตภัณฑ์แรกของบริษัทคือซอฟต์แวร์บัญชีออนไลน์ฟรีที่ออกแบบมาสำหรับธุรกิจที่มีพนักงาน 1-9 คน ตามมาด้วยซอฟต์แวร์การออกใบแจ้งหนี้ การเงินส่วนบุคคล และซอฟต์แวร์สแกนใบเสร็จรับเงิน (OCR) ในปี 2012 Wave เริ่มขยายสาขาไปสู่บริการทางการเงิน โดยเริ่มแรกด้วย Payments by Wave (การประมวลผลบัตรเครดิต) และ Payroll by Wave ตามมาด้วย Lending by Wave ในเดือนกุมภาพันธ์ 2017 ซึ่งได้หยุดให้บริการไปแล้ว