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จัดการและสลับไปมาระหว่างหลายบัญชีและแอปอย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องสลับเบราว์เซอร์

SOLIDWORKS นำเสนอเครื่องมือซอฟต์แวร์ 3D ที่สมบูรณ์แบบที่ช่วยให้คุณสามารถสร้าง จำลอง เผยแพร่ และจัดการข้อมูลของคุณได้ ผลิตภัณฑ์ SOLIDWORKS ง่ายต่อการเรียนรู้และใช้งาน และช่วยให้คุณออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ดีขึ้น

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