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ทีมงานเขียนของเราไม่เหมือนกับนักข่าวกลุ่มใด เราทุกคนเคยเป็นอดีตทหารผ่านศึกของแนวร่วมทหารอเมริกันและสหรัฐฯ เราเป็นรายแรกในโลกที่ใช้การรายงานรูปแบบนี้ในปี 2012 ประสบการณ์จริงจากทั่วโลกผสมผสานกับการรายงานข่าวที่เป็นกลางทำให้เกิดแหล่งการรายงานที่แม่นยำซึ่งจำเป็นมากในยุคของข่าวปลอม

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