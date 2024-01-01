SlashDreamer

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เว็บไซต์: slashdreamer.com

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SlashDreamer เป็นเครื่องมือ AI ที่อำนวยความสะดวกในการสร้างภาพโดยตรงภายในแพลตฟอร์ม Notion เครื่องมือนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มความดึงดูดสายตาให้กับหน้า Notion ของคุณโดยการสร้างภาพตามความต้องการตามคำแนะนำที่ผู้ใช้ให้ไว้ ฟังก์ชั่นนี้ถูกเรียกใช้ผ่านคำสั่งเฉพาะ '/dream' ตามด้วยคำอธิบายของรูปภาพที่ต้องการ สิ่งนี้จะแจ้งให้ SlashDreamer สร้างภาพประกอบที่เหมาะสมและแทรกไว้ใต้ข้อความของผู้ใช้ กระบวนการจะสิ้นสุดเมื่อคำอธิบายเสร็จสมบูรณ์ โดยมีเครื่องหมายจุดเป็นจุด วัตถุประสงค์ของเครื่องมือคือการผสานรวมการสร้างภาพเข้ากับ Notion ได้อย่างราบรื่น ทำให้เป็นทรัพย์สินที่ขาดไม่ได้สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการสร้างหน้าที่มีรายละเอียดและคำอธิบายด้วยภาพ เป็นที่น่าสังเกตว่า SlashDreamer จะแทนที่ข้อความแจ้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรด้วยรูปภาพที่สร้างโดย AI โดยตรงภายในอินเทอร์เฟซของ Notion ในด้านเทคนิค SlashDreamer ใช้โมเดลการเรียนรู้ของเครื่องขั้นสูง รวมถึง Stable Diffusion และ Dalle-E เพื่อสร้างภาพ แม้ว่าจะมีการชำระค่าบริการเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการคำนวณ ผู้ใช้จะคงสิทธิ์ในรูปภาพที่สร้างขึ้นตามเงื่อนไขที่กำหนดโดย Stable Diffusion

เว็บไซต์: slashdreamer.com

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