SkyKick เป็นแพลตฟอร์มการจัดการระบบคลาวด์ที่ช่วยให้ผู้ให้บริการด้านไอทีสร้างธุรกิจระบบคลาวด์ที่ประสบความสำเร็จมากขึ้น ผลิตภัณฑ์และแพลตฟอร์ม SaaS ของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ง่ายและมีประสิทธิภาพในการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ไอทีในระบบคลาวด์ให้เป็นอัตโนมัติ Cloud Manager – อัตโนมัติ จัดการ และรักษาความปลอดภัยแหล่งช่วยเหลือบนคลาวด์ของคุณ บานหน้าต่างเดียวสำหรับการจัดการลูกค้าที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพทั่วทั้ง Microsoft 365 และแอปพลิเคชันระบบคลาวด์ข้าม SaaS ระบบอัตโนมัติของ Help Desk ช่วยให้ MSP ปรับปรุงการดูแลระบบคลาวด์เพื่อการให้บริการที่รวดเร็ว ง่ายดาย และสม่ำเสมอยิ่งขึ้น ก้าวไปข้างหน้าด้วยระบบอัตโนมัติสำหรับบริการที่สร้างรายได้ เช่น Microsoft Teams และการประเมินและการแก้ไขความปลอดภัย ยิ่งไปกว่านั้น ยังเปลี่ยนขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนให้เป็นระบบอัตโนมัติได้อย่างง่ายดายสำหรับการใช้งานทั่วไปในแอปพลิเคชันที่ใช้งานง่าย ทั้งหมดนี้ได้รับการสนับสนุนจากชั้นการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง การควบคุมตามบทบาท และการรายงาน การสำรองข้อมูลบนคลาวด์ – ปกป้อง Microsoft 365 และเพิ่มรายได้ที่เกิดขึ้นประจำ ปกป้องข้อมูลลูกค้า ลดผลกระทบจากการโจมตีทางไซเบอร์ ปรับปรุงการเก็บรักษา และเพิ่มรายได้ประจำด้วยโซลูชันการสำรองข้อมูล Office 365 ชั้นนำของตลาด รวมถึงความครอบคลุมที่สมบูรณ์ของผู้เช่า Microsoft 365 รวมถึง Exchange Online, SharePoint for Business, OneDrive for Business, Microsoft Teams และ Office 365 Groups ด้วยพื้นที่จัดเก็บและการเก็บรักษาไม่จำกัด การค้นหาที่รวดเร็วและการกู้คืนด้วยคลิกเดียว การตั้งค่าและการจัดการที่ง่ายดาย และตัวเลือกการซื้อและการใช้งานที่ยืดหยุ่น SkyKick Cloud Backup เป็นเครื่องมือของคุณในการเร่งธุรกิจ Migration Suites – การโยกย้าย Microsoft 365 ที่คาดเดาได้มากขึ้นและปราศจากความเครียด ปรับขนาดธุรกิจคลาวด์ของคุณด้วยระบบอัตโนมัติเพื่อการโยกย้ายที่มีประสิทธิภาพซึ่งสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ลดความเสี่ยง และประหยัดเวลา คู่ค้าด้านไอทีให้คะแนน SkyKick #1 ในบรรดาผู้จำหน่ายการย้าย Office 365 ในหมวดหมู่ที่ถือว่าสำคัญที่สุด รวมถึงความสามารถในการทำกำไรของคู่ค้า การลดความเสี่ยง ความง่ายในการใช้งาน และคุณภาพข้อมูลโดยรวม

