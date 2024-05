Silicon Valley Bank (SVB) ซึ่งเป็นแผนกหนึ่งของ First Citizens Bank เป็นธนาคารของบริษัทและนักลงทุนที่มีนวัตกรรมมากที่สุดในโลก SVB ให้บริการด้านการธนาคารเชิงพาณิชย์และเอกชนแก่บุคคลและบริษัทในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและการดูแลสุขภาพ กองทุนเอกชน บริษัทร่วมลงทุน และอุตสาหกรรมไวน์ระดับพรีเมียม SVB ดำเนินงานในศูนย์กลางนวัตกรรมทั่วทั้งสหรัฐอเมริกา โดยตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้าแบบไดนามิกที่มีความเชี่ยวชาญเชิงลึก ข้อมูลเชิงลึก และการเชื่อมโยง First Citizens Bancshares, Inc. (NASDAQ: FNCCA) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ SVB เป็นสถาบันการเงินชั้นนำ 20 อันดับแรกของสหรัฐอเมริกาที่มีสินทรัพย์มากกว่า 2 แสนล้านดอลลาร์ ธนาคารพลเมืองแห่งแรก สมาชิก FDIC

เว็บไซต์: svb.com

