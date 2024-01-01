Seoul Newspaper

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TheSeoulShinmun เป็นหนังสือพิมพ์รายวันในกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ด้วยประวัติศาสตร์การตีพิมพ์มากกว่า 100 ปี จึงเป็นหนังสือพิมพ์ที่เก่าแก่ที่สุดในเกาหลีใต้

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