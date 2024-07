เสริมประสบการณ์ของคุณด้วยแอปเดสก์ท็อปสำหรับ Scene One บน WebCatalog Desktop สำหรับ Mac, Windows, Linux

Scene One เป็นซอฟต์แวร์ออนไลน์สำหรับการเขียนนวนิยายและหนังสือ มันมีโปรแกรมแก้ไขข้อความที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายและจัดการฉากการเขียนและโปรเจ็กต์ทั้งหมดของคุณ ซอฟต์แวร์นี้ทำงานบนอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงเดสก์ท็อป แล็ปท็อป แท็บเล็ตและโทรศัพท์ ทำให้ผู้ใช้สามารถสลับระหว่างอุปกรณ์ได้อย่างราบรื่น มันทำงานในเว็บเบราว์เซอร์ โดยไม่ต้องติดตั้งเพิ่มเติมบนอุปกรณ์ของคุณ คำพูดทั้งหมดของคุณจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยในระบบคลาวด์ ทำให้สามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ Scene One มีเครื่องมือการเขียนหนังสือมากมาย รวมถึงตัวนับคำสำหรับติดตามความคืบหน้าและตั้งเป้าหมายการเขียน และ AI Writing Assistant ที่ช่วยให้ผู้ใช้เขียนได้เร็วและชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมีฟีเจอร์วิกิแบบกำหนดเองสำหรับการสร้างโลก ซึ่งผู้ใช้สามารถสร้างโปรไฟล์โดยละเอียดสำหรับตัวละครเรื่องราว สิ่งของ สถานที่ และติดตามทุกครั้งที่กล่าวถึงองค์ประกอบเรื่องราวเหล่านี้ คุณสมบัติที่สำคัญอื่นๆ ได้แก่ ตัวเลือกในการรวบรวมและส่งออกต้นฉบับเป็น PDF หรือ DocX การวางแผนเรื่องราวและการจัดการการแก้ไขโดยใช้ 'Save the Cat! Beat Sheet Manager' และ 'Revision Board' ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ติดตามบันทึกและการเตือนความจำในต้นฉบับทั้งหมดหรือแต่ละฉาก

เว็บไซต์: sceneone.app

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ: WebCatalog ไม่ได้ประกอบกิจการร่วม ไม่ได้รับอนุญาต ไม่ได้รับการรับรองโดยหรือเชื่อมโยงกับ Scene One อย่างเป็นทางการไม่ว่าในทางหนึ่งทางใด ชื่อผลิตภัณฑ์ โลโก้ และแบรนด์ทั้งหมด เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง