The Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) ซึ่งเป็นวารสารที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิของ National Academy of Sciences (NAS) เป็นแหล่งที่เชื่อถือได้ของงานวิจัยต้นฉบับที่มีผลกระทบสูงและมีผลกระทบสูง ซึ่งครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กายภาพ และสังคมศาสตร์อย่างกว้างขวาง วารสารนี้มีขอบเขตระดับโลกและเปิดรับนักวิจัยทั่วโลก PNAS ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2457 เพื่อเป็นเกียรติแก่วันครบรอบครึ่งร้อยปีของ National Academy of Sciences ตั้งแต่นั้นมา เราได้ทำงานเพื่อเผยแพร่เฉพาะงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพสูงสุด และเพื่อให้งานวิจัยนั้นเข้าถึงได้สำหรับผู้ชมในวงกว้าง นอกจากนี้ PNAS ยังเผยแพร่ข่าววิทยาศาสตร์ ข้อคิดเห็น มุมมอง คุณสมบัติพิเศษ พอดแคสต์ และโปรไฟล์ของสมาชิก NAS

เว็บไซต์: pnas.org

