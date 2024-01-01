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Picture It ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือแก้ไขงานศิลปะที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแปลงความคิดของตนให้เป็นงานศิลปะได้ เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ความคิดสร้างสรรค์ไหลลื่นไปพร้อมๆ กับการสร้างสรรค์และทำซ้ำงานศิลปะ AI แพลตฟอร์มดังกล่าวนำเสนอเครื่องมือและฟีเจอร์ที่หลากหลายเพื่อยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ หนึ่งในนั้นคือ Stable Diffusion Models ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกเพื่อสร้างภาพได้ คุณสมบัติอีกประการหนึ่งคือ 'Inpainting' ช่วยในการเติมเต็มพื้นที่ที่ขาดหายไปหรือเสียหายของรูปภาพ ในขณะที่ 'Outpainting' จะขยายขอบเขตของรูปภาพ อำนวยความสะดวกในการจัดองค์ประกอบใหม่ เครื่องมือนี้มาพร้อมกับคุณประโยชน์หลายประการ เช่น Stable Diffusion พร้อมตัวเลือกที่ปรับได้ การสร้างคำแนะนำในการวาด และความสามารถในการทาสีภายนอก นอกจากนี้ยังให้คำแนะนำอัตโนมัติทันทีและรูปแบบรูปภาพพื้นฐานระหว่างคุณสมบัติต่างๆ ประสบการณ์ผู้ใช้ได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นด้วยแหล่งข้อมูลที่ครอบคลุม เช่น คำแนะนำและบล็อก และแกลเลอรีศิลปะ AI ที่สร้างแรงบันดาลใจ นอกจากนี้ โปรแกรมแก้ไข Picture it ยังเป็นโอเพ่นซอร์สซึ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้ใช้สามารถมีส่วนร่วมในการทำให้ตัวแก้ไขมีประสิทธิภาพและเข้าถึงได้มากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการปรับปรุงการสร้างสรรค์งานศิลปะ AI ควรมีส่วนร่วมและแบ่งปันความคิดของตน

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