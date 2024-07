เสริมประสบการณ์ของคุณด้วยแอปเดสก์ท็อปสำหรับ Once Upon a Bot บน WebCatalog Desktop สำหรับ Mac, Windows, Linux

Once Upon a Bot เป็นเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างเรื่องราวของเด็กๆ ได้ตั้งแต่เริ่มต้น แพลตฟอร์มดังกล่าวรวมโมเดลปัญญาประดิษฐ์ล้ำสมัยสองรุ่น ได้แก่ GPT-3 และ Stable Diffusion เพื่อสร้างเรื่องราวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและปรับให้เหมาะกับความต้องการของผู้ใช้ ผู้ใช้สามารถอัปโหลดรูปถ่ายของตนเองเพื่อนำเสนอในเรื่องราวของตน และสามารถเลือกระดับการอ่านและภาษาในการสร้างสรรค์ของตนได้ Once Upon a Bot เหมาะสำหรับเด็กทุกวัยและเป็นวิธีที่ดีเยี่ยมสำหรับเด็ก ๆ ที่จะพัฒนาทักษะการอ่านไปพร้อม ๆ กับการสนุกสนานไปกับการสร้างเรื่องราวที่มีจินตนาการ แพลตฟอร์มนี้อนุญาตให้ผู้ใช้แก้ไข ส่งออก และแบ่งปันเรื่องราวของพวกเขา และนำเสนอฟีเจอร์ผู้บรรยายเพื่อให้ผู้ใช้สามารถฟังเรื่องราวของพวกเขาในขณะที่อ่านออกเสียงได้

เว็บไซต์: onceuponabot.com

