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Nonprofit Tech for Good ก่อตั้งขึ้นในปี 2548 โดย Heather Mansfield โดยนำเสนอข่าวสารและแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเข้าใจง่ายที่เกี่ยวข้องกับการตลาดดิจิทัลและการระดมทุน

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