Meteo@IPMA é uma aplicação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, IPMA I.P., de uso gratuito, para dispositivos móveis que disponibiliza informações do estado de tempo e do mar para mais de 300 locais do território Português.

เว็บไซต์: ipma.pt

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ: WebCatalog ไม่ได้ประกอบกิจการร่วม ไม่ได้รับอนุญาต ไม่ได้รับการรับรองโดยหรือเชื่อมโยงกับ Meteo IPMA อย่างเป็นทางการไม่ว่าในทางหนึ่งทางใด ชื่อผลิตภัณฑ์ โลโก้ และแบรนด์ทั้งหมด เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง