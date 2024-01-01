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ที่ Makebot ภารกิจของเราคือการ "มีส่วนร่วม ให้ความรู้ และเสริมศักยภาพให้กับผู้สร้างแห่งอนาคต"​ และสร้างประเทศที่บ่มเพาะและประยุกต์ความคิดสร้างสรรค์โดยใช้หุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ และ IOT เรานำเสนอประสบการณ์การเรียนรู้ยุคใหม่ให้กับผู้ชม 'gen-z' ในปัจจุบัน โดยที่พวกเขาเรียนรู้และสร้างสรรค์สิ่งที่ยอดเยี่ยม Makebot มุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมสำหรับเด็กแต่ละคนโดยเสริมศักยภาพพวกเขาด้วยชุดหุ่นยนต์ DIY ยุคใหม่ การเขียนโปรแกรม AI และเซ็นเซอร์ IOT Makebot ยังทำงานร่วมกับโรงเรียนและผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาเพื่อจัดทำหลักสูตรยุคใหม่ด้วยวารสารและแอปพลิเคชัน STEAM ซึ่งช่วยให้นักเรียนนำทักษะ STEAM ไปประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน Makebot เสนอโปรแกรมการรับรอง STEAM หลายปี โดยเริ่มตั้งแต่นักเรียนอายุ 6 ปีขึ้นไป ซึ่งมีการพัฒนาทักษะ การเรียนรู้เชิงวิเคราะห์ และการใช้งาน เราเป็นกลุ่มนักคิดและผู้กระทำที่หลากหลาย ซึ่งเป็นทีมที่มีความคิดแหวกแนว ขับเคลื่อนด้วยความหลงใหลและค่านิยม เราท้าทายขีดจำกัดของเรา เราชื่นชมความสำเร็จร่วมกัน เราทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในที่ทำงาน Makebot ตั้งอยู่ในเมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย Makebot เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม Globalspace Technologies (BSE: GSTL) โดยนำเสนอบริการทั้งในกลุ่มผู้บริโภคและสถาบันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสุขให้กับลูกค้า

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