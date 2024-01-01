LateNighter

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LateNighter ครอบคลุมรายการโทรทัศน์ช่วงดึกจากภายในสู่ภายนอก รายงานข่าวด่วน การย้ายรายการ การเปลี่ยนแปลงบุคลากร การชนะเรตติ้ง และอื่นๆ

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