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เว็บไซต์: korrai.com

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เรียกใช้แอปในหน้าต่างที่ไร้สิ่งที่มาทำให้วอกแวก พร้อมการเสริมคุณภาพมากมาย

จัดการและสลับไปมาระหว่างหลายบัญชีและแอปอย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องสลับเบราว์เซอร์

ติดตามการเคลื่อนไหวระดับมิลลิเมตรจากอวกาศ ที่ KorrAI เราวัดการเคลื่อนที่ของพื้นดิน (การทรุดตัวของแผ่นดิน) จากดาวเทียม เพื่อระบุความเสี่ยงก่อนที่จะเกิดภัยพิบัติ เรานำเสนอแผนที่ความเสี่ยงที่รวดเร็วและแม่นยำสำหรับอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ช่วยให้ตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้นในสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง

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