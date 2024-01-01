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ความก้าวหน้าในอาชีพสำหรับคนผิวดำ ลาติน และชาวอเมริกันพื้นเมือง ภารกิจของ Jopwell คือการสร้างผลกระทบที่สำคัญและวัดผลได้ในการเพิ่มการเป็นตัวแทนของคนผิวดำ ละติน และชนพื้นเมืองอเมริกันในแรงงาน Jopwell มุ่งมั่นที่จะสร้างสถานที่ทำงานที่ครอบคลุมซึ่งสมาชิกของเราสามารถนำตัวตนที่แท้จริงมาสู่การทำงานได้ เราทำเช่นนี้โดยช่วยเหลือบริษัทต่างๆ ในการสรรหาบุคลากร การตลาด และการรักษาชุมชนคนผิวสี

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