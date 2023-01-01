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เรียกใช้แอปในหน้าต่างที่ไร้สิ่งที่มาทำให้วอกแวก พร้อมการเสริมคุณภาพมากมาย

จัดการและสลับไปมาระหว่างหลายบัญชีและแอปอย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องสลับเบราว์เซอร์

itch.io เป็นวิธีง่ายๆ ในการค้นหา ดาวน์โหลด และเผยแพร่เกมอินดี้ออนไลน์ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ต้องการอัปโหลดเกมของคุณ หรือเพียงแค่คนที่กำลังมองหาสิ่งใหม่ๆ เพื่อเล่น itch.io ก็ครอบคลุมทุกอย่างแล้ว

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