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เรียกใช้แอปในหน้าต่างที่ไร้สิ่งที่มาทำให้วอกแวก พร้อมการเสริมคุณภาพมากมาย

จัดการและสลับไปมาระหว่างหลายบัญชีและแอปอย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องสลับเบราว์เซอร์

InLoox เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการและพอร์ตโฟลิโอที่ทันสมัย ​​ซึ่งช่วยให้ทีมงานและแผนกต่างๆ ทั่วทั้งบริษัทสามารถวางแผน ตรวจสอบ และประเมินโครงการได้อย่างน่าเชื่อถือ สะดวก ง่ายดาย และผสานรวมเข้ากับ Microsoft Outlook และสภาพแวดล้อม Microsoft 365 ทั้งหมด ด้วยการผสานรวม InLoox เข้ากับ Outlook ที่เป็นเอกลักษณ์ ทำให้ซอฟต์แวร์นี้ลงตัวกับชีวิตการทำงานในแต่ละวันได้อย่างสมบูรณ์แบบ InLoox เปลี่ยนข้อมูลโครงการจากอีเมล การนัดหมายในปฏิทิน และการประชุมให้เป็นงาน เอกสารโครงการ หรือแนวคิดโครงการ คุณสมบัติของทีมสนับสนุน InLoox และแผนกทุกขนาดตลอดวงจรชีวิตของโครงการ: ตั้งแต่แนวคิดของโครงการ การกระจายงาน และการกำหนดเวลา ไปจนถึงการประเมิน KPI ที่เกี่ยวข้อง เช่น เวลาที่ใช้ในโครงการ ปริมาณงาน งบประมาณโครงการ หรือขอบเขตของโครงการ สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถยกระดับงานโครงการของคุณจากการบริหารงานไปสู่อีกระดับ - การดำเนินโครงการที่มีประสิทธิผลและประสิทธิผลโดยร่วมมือกับทีมของคุณและแผนกอื่น ๆ บริษัทขนาดกลางและระดับโลกมากกว่า 6,000 แห่งไว้วางใจ InLoox เพื่อสรุปผลเชิงกลยุทธ์ที่ถูกต้องจากข้อมูลโครงการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ด้วยอินเทอร์เฟซสำหรับ CRM ระบบธุรกิจอัจฉริยะ หรือระบบ ERP ทำให้ InLoox ส่งมอบข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่คุณต้องการเพื่อนำผลิตภัณฑ์และบริการของคุณออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้น และก้าวนำหน้าคู่แข่งหนึ่งก้าว ทิ้งสเปรดชีต Excel และการสื่อสารในทีมที่กระจัดกระจายไว้เบื้องหลัง และเริ่มต้นทันทีด้วยโครงการที่สอดคล้องกับ DSGVO และแพลตฟอร์มการจัดการพอร์ตโฟลิโอที่ผลิตในเยอรมนี เวอร์ชันทดลองใช้งานฟรี 30 วัน!
หมวดหมู่:
Business
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ

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