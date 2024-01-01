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สหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ (IFAC) เป็นองค์กรระดับโลกสำหรับวิชาชีพบัญชี ซึ่งอุทิศตนเพื่อให้บริการสาธารณประโยชน์โดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับวิชาชีพและมีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่เข้มแข็ง

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