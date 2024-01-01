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Global Payments Inc. (NYSE: GPN) คือผู้ให้บริการเทคโนโลยีการชำระเงินและโซลูชันซอฟต์แวร์ชั้นนำระดับโลกที่นำเสนอบริการที่เป็นนวัตกรรมใหม่แก่ลูกค้าของเราทั่วโลก
หมวดหมู่:
Finance
ซอฟต์แวร์ประมวลผลการชำระเงิน

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