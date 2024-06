เสริมประสบการณ์ของคุณด้วยแอปเดสก์ท็อปสำหรับ Glasses Gone บน WebCatalog Desktop สำหรับ Mac, Windows, Linux

Glasses Gone เป็นเครื่องมือ AI ที่ออกแบบมาสำหรับการตกแต่งภาพพอร์ตเทรต โดยเน้นที่การถอดแว่นตาหรือแว่นตาออกจากใบหน้าของเป้าหมายโดยเฉพาะ ด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี AI เครื่องมือนี้สามารถถอดแว่นสายตาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพภายในเวลาเพียงไม่กี่นาที เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ผู้ใช้ควรอัปโหลดภาพถ่ายบุคคลโดยที่วัตถุกำลังมองตรงไปข้างหน้า เนื่องจากจะช่วยเพิ่มความแม่นยำของกระบวนการถอดแว่นตา ขอแนะนำให้เลือกภาพถ่ายที่มีสีของกรอบเรียบง่ายและมีการกำหนดไว้ชัดเจนเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าเฟรมที่ชัดเจนหรือมีลวดลายอาจไม่ให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ เครื่องมือนี้มีตัวเลือกการครอบตัดรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับและย้ายกล่องครอบตัดได้หลังจากอัปโหลดรูปภาพแล้ว เพื่อให้แน่ใจว่าผลลัพธ์สุดท้ายจะอยู่ในรูปแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส นอกจากนี้ ในการถอดแว่นตา Glasses Gone อ้างว่าเสนอการรับประกันคืนเงินหากผู้ใช้พบว่าผลลัพธ์ไม่เป็นที่น่าพอใจ เพื่อปรับปรุงคุณภาพของภาพที่รีทัชเพิ่มเติม เครื่องมือนี้แนะนำให้ใช้เครื่องมือเสริมฟรี เช่น คลิปดรอป เพื่อล้างสิ่งแปลกปลอมที่เหลืออยู่Glasses Gone เป็นบริการที่ GLASSES.GONE มอบให้ และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัว .

เว็บไซต์: glassesgone.com

