FinFlx makes it easier and more affordable for SME to offer defined contribution pension plans in line with local labour laws. Employers can launch a pension plan within hours instead of weeks, with fully digital employee record management, plan administration, investment selection and detailed reporting. FinFlx is the future of workplace retirement solutions in the Middle East.

เว็บไซต์: finflx.com

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ: WebCatalog ไม่ได้ประกอบกิจการร่วม ไม่ได้รับอนุญาต ไม่ได้รับการรับรองโดยหรือเชื่อมโยงกับ FinFlx อย่างเป็นทางการไม่ว่าในทางหนึ่งทางใด ชื่อผลิตภัณฑ์ โลโก้ และแบรนด์ทั้งหมด เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง