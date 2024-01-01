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Education Week เป็นแหล่งข่าว บทวิเคราะห์ และความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย (K-12) ที่ได้รับความไว้วางใจมากที่สุดในอเมริกา นโยบายด้านการศึกษาที่ครอบคลุมของเราอยู่ในรูปแบบของบทความ ภาพถ่าย และการทำข่าวผ่านวิดีโอ

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