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EdSource เป็นองค์กรอิสระที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดและไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งมีภารกิจในการชี้แจงปัญหาการศึกษาที่ซับซ้อน และส่งเสริมการตัดสินใจเชิงนโยบายที่รอบคอบเกี่ยวกับการปรับปรุงโรงเรียนของรัฐ นอกจากนี้ ยังมีห้องข่าวที่ครอบคลุมความเท่าเทียมในด้านการศึกษาด้วยการวิเคราะห์เชิงลึกและการทำข่าวที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

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