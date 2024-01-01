DMSi Software

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DMSi กำลังนำเทคโนโลยีใหม่และแนวคิดใหม่มาสู่อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างผ่านซอฟต์แวร์การจัดการธุรกิจเฉพาะของเรา เรากำลังปฏิวัติภาคส่วนที่ใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โชคดีที่เราชอบความท้าทาย เรามีตำแหน่งงานสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกอบรมเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ของเรา วิจัยและแก้ไขปัญหาทางธุรกิจของลูกค้า และเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานด้วยโซลูชันที่ออกแบบตามความต้องการ เรามีตำแหน่งสำหรับวิศวกรซอฟต์แวร์ นักออกแบบ วิศวกรระบบ นักวิเคราะห์ เจ้าของผลิตภัณฑ์ และผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่สำรวจเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมและสร้างส่วนต่อประสานกับมนุษย์ เรามีตำแหน่งงานที่ทำให้บริษัทของเรามีชื่อเสียงในด้านการขาย การตลาด ทรัพยากรบุคคล และการบัญชี ซึ่งช่วยพัฒนาแบรนด์และทีมงานของเรา สิ่งที่ทำให้เราติ๊กคือการอยู่รายล้อมตัวเราด้วยผู้คนที่สดใส ใจดี และอยากรู้อยากเห็น ผู้ชื่นชอบความเป็นไปได้ที่ไร้ขีดจำกัดในสาขาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ระดับองค์กร
หมวดหมู่:
Business
ระบบอีอาร์พี

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