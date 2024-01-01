Dezgo

Dezgo

ไม่ได้ติดตั้ง WebCatalog ใช่หรือไม่? ดาวน์โหลด WebCatalog Desktop

ใช้เว็บแอป

เว็บไซต์: dezgo.com

เสริมประสบการณ์ของคุณด้วยแอปเดสก์ท็อปสำหรับ Dezgo บน WebCatalog Desktop สำหรับ Mac, Windows, Linux

เรียกใช้แอปในหน้าต่างที่ไร้สิ่งที่มาทำให้วอกแวก พร้อมการเสริมคุณภาพมากมาย

จัดการและสลับไปมาระหว่างหลายบัญชีและแอปอย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องสลับเบราว์เซอร์

เครื่องมือสร้าง AI การแพร่กระจายข้อความเป็นรูปภาพที่เสถียรฟรีของ Dezgo เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างภาพคุณภาพสูงจากข้อความแจ้งใดก็ได้ ใช้การผสมผสานระหว่างเทคโนโลยี AI และวิธีการสุ่มตัวอย่างที่เรียกว่า DPMSeed เพื่อสร้างภาพ เทคโนโลยี AI คือ Stable Diffusion 1.5 ซึ่งสามารถปรับให้พอดีกับข้อความแจ้งได้เข้มงวดมากขึ้น หรือเพื่อให้มีอิสระในการตีความมากขึ้น ผู้ใช้ยังสามารถระบุอัตราส่วนภาพของรูปภาพ เช่น แนวตั้ง สี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือแนวนอน หากต้องการปรับแต่งรูปภาพเพิ่มเติม ผู้ใช้สามารถระบุข้อความเชิงลบ ซึ่งจะอธิบายสิ่งที่ไม่ควรรวมไว้ในรูปภาพ ผลลัพธ์ของ AI มีให้ภายใต้เงื่อนไขของใบอนุญาต CreativeML Open RAIL-M นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังสามารถจัดการการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของตนได้ เช่น การอนุญาตหรือปฏิเสธการประมวลผลข้อมูลบางประเภท หรือการเลือกโฆษณาและเนื้อหาเฉพาะบุคคลบางประเภท ผู้ใช้ยังสามารถเลือกรับหรือไม่อนุญาตให้ระบุอุปกรณ์ของตนได้โดยการสแกนคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์

เว็บไซต์: dezgo.com

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ: WebCatalog ไม่ได้ประกอบกิจการร่วม ไม่ได้รับอนุญาต ไม่ได้รับการรับรองโดยหรือเชื่อมโยงกับ Dezgo อย่างเป็นทางการไม่ว่าในทางหนึ่งทางใด ชื่อผลิตภัณฑ์ โลโก้ และแบรนด์ทั้งหมด เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

บางทีคุณอาจจะชอบ

Soreal.AI

Soreal.AI

soreal.ai

PromptDen

PromptDen

promptden.com

Artimator

Artimator

artimator.io

Picture it

Picture it

pictureit.art

Stable Diffusion

Stable Diffusion

stablediffusionweb.com

Promptogy

Promptogy

promptogy.com

Illusion Diffusion

Illusion Diffusion

illusiondiffusion.net

neural frames

neural frames

neuralframes.com

promptoMANIA

promptoMANIA

promptomania.com

SlashDreamer

SlashDreamer

slashdreamer.com

Img.Upscaler

Img.Upscaler

imgupscaler.com

Artificial Art

Artificial Art

artificial-art.eu

สำรวจ

ผลิตภัณฑ์

ดาวน์โหลด

การสนับสนุน

บริษัท

กฎหมาย

© 2024 WebCatalog, Inc.

เราใช้คุกกี้ในการจัดเตรียมและปรับปรุงเว็บไซต์ของเราให้ดียิ่งขึ้น โดยการใช้งานเว็บไซต์ของเรา แสดงว่าคุณยินยอมต่อการใช้คุกกี้

นโยบายความเป็นส่วนตัว