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CP24 เปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2541 กำลังปฏิวัติรูปแบบข่าวทั้งหมด พวกเขาส่งมอบสตรีมข้อมูลเก้ารายการพร้อมกันและต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคข่าวที่มีความซับซ้อนที่สุดในปัจจุบัน พวกเขาตั้งอยู่ในเมืองโตรอนโต โดยมุ่งเน้นที่ข่าวท้องถิ่นจากพื้นที่เกรทเทอร์โตรอนโตและออนแทรีโอตอนใต้ แต่ยังครอบคลุมข่าวในประเทศและต่างประเทศด้วย สำรวจหัวข้อข่าวกีฬาจาก CP24 แหล่งที่มาของคุณสำหรับข่าวล่าสุดเกี่ยวกับ Toronto Maple Leafs, Toronto Raptors และ Toronto Blue Jays

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