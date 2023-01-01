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Copy Paste Character

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เว็บไซต์: copypastecharacter.com

เสริมประสบการณ์ของคุณด้วยแอปเดสก์ท็อปสำหรับ Copy Paste Character บน WebCatalog สำหรับ Mac, Windows, Linux

เรียกใช้แอปในหน้าต่างที่ไร้สิ่งที่มาทำให้วอกแวก พร้อมการเสริมคุณภาพมากมาย

จัดการและสลับไปมาระหว่างหลายบัญชีและแอปอย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องสลับเบราว์เซอร์

ใช้ Copy Paste Character เพื่อแทรกอักขระการพิมพ์ที่เหมาะสม เช่น “เครื่องหมายคำพูด” และ interrobang ‽ หรือใช้เพื่อเพิ่มสีสันให้ข้อความอีเมล ทวีต หรือข้อความตัวอักษรของคุณด้วยใบหน้า h☺ppy, sn☃wmen หรือ → ลูกศร ←. ตัวละครจะถูกคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดของคุณทันทีเมื่อแตะ ดังนั้นคุณจึงสามารถเปิดแอปพลิเคชั่น แตะที่ตัวละครที่คุณต้องการ จากนั้นออกและวางคลิปบอร์ดของคุณลงในแอปพลิเคชั่นใดก็ได้!

เว็บไซต์: copypastecharacter.com

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