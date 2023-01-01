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Avianca S.A. เป็นสายการบินโคลอมเบีย เป็นสายการบินประจำชาติโคลอมเบียตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2462 เมื่อจดทะเบียนครั้งแรกภายใต้ชื่อ SCADTA

เว็บไซต์: avianca.com

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