I Up Together är ditt mål att hoppa hela vägen till toppen! Välj din favoritfrukt eller grönsak, välj ett fint namn och ge dig ut på ett parkouräventyr. Kliv på blå block för att få en fartökning och hoppa extra långt, men undvik de röda blocken! Ju högre du kommer, desto bättre blir din plats på topplistan, så försök komma så långt du kan. Och håll ögonen öppna, det kan finnas några hemligheter som gömmer sig... Har du parkour-färdigheten att ta dig till toppen av Up Together?

Webbplats: poki.com

