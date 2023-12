There Is No Game är ett knepigt pusselspel (eller inte spel). Följ instruktionerna, för det finns inget spel! Detta roliga äventyr handlar inte om regler. Faktum är att hela ditt jobb är att ignorera berättaren! Bryt titeln, spela med högtalarikonen och lås upp minispel. Försök att hitta geten!

