Super MX - Last Season är ett 3D motorcross-racingspel där du tävlar mot 8 andra MX-åkare runt olika grusbanor! Det finns massor av olika anpassningsalternativ. Från hjälmar till cyklar, tävla dig uppför stegen och tjäna pengar för att få coolare utrustning! Om du inte känner tävlingsandan kan du också åka runt och se vilka knep du kan göra. Kan du bli den ultimata MX-föraren? Använd WASD eller piltangenterna för att flytta. Tryck på mellanslagstangenten för att återuppta Super MX - Last Season är skapad av Barnzmu. Kolla in några av deras andra casual-spel på Poki: , Super MX - The Champion och Super Star Car!

Webbplats: poki.com

