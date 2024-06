Förbättra din upplevelse med skrivbordsappen för My Perfect Hotel på WebCatalog Desktop för Mac, Windows, Linux.

My Perfect Hotel är ett ledigt spel där du får driva ditt drömhotell! Checka in gäster, städa rum, samla in betalningar och dricks och se till att badrummen alltid är fyllda med toalettpapper. Uppgradera dina hotellrum, utöka din verksamhet och anställ anställda för att hjälpa till med olika uppgifter. Utveckla dina färdigheter som chef, investerare och designer! Är du redo att bygga ditt eget boendeimperium?

