Mahjoctopus är ett pusselspel som kombinerar de roliga delarna av mahjong och klassiska kortspel som solitaire. I denna underbara pusselupplevelse med undervattenstema kommer du att sortera brickorna i stigande eller fallande ordning. Kontrollera numret på brickan som finns längst ner på skärmen och välj ett nytt kort från högen tills du har stött på ett nummer som går före eller efter det. Om du trycker på en korrekt bricka flyttas den till botten av spelpanelen. Få fler kort från leken om du inte har ett nummer som kan paras. Om du har fastnat, använd gärna ångra power-upen eller skaffa en bricka. Glöm inte att trycka på de mystiska havsdjuren som dyker upp då och då för att få sina överraskningar! Kontrollera numret på brickan som finns längst ner på skärmen och välj ett nytt kort från högen tills du har stött på ett nummer som går före eller efter det. Du kan trycka på en bricka för att flytta den till rätt plats. Mahjoctopus är skapad av Adgard. Spela deras andra beroendeframkallande spel på Poki: Pop It vs Spinner, Find The Candy, MadZOOng och Merge to MillionDu kan spela Mahjoctopus gratis på Poki. Mahjoctopus kan spelas på din dator och mobila enheter som telefoner och surfplattor.

Webbplats: poki.com

