Just Park It 11 är den elfte delen av den klassiska bilparkeringsserien. Kör en enorm lastbil genom smala gator fyllda med hinder och överbelastad trafik. Passera genom trafiken utan att krascha lastbilen och parkera på rätt plats och slutför alla de noggrant utformade kaotiska spåren. Kan du bevisa att du är en riktig lastbilschaufför? Parkera ditt fordon utan att förlora all din hälsa. Broms - Mellanslagstangent Drive - PiltangenterJust Park It 11 är skapad av Brain Software. Kolla in deras andra spel Extreme Off Road Cars 3: Cargo på Poki!

Webbplats: poki.com

