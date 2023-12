House of Hazards är ett roligt skicklighetsspel skapat av NewEichGames. I House of Hazards tävlar du för att slutföra olika uppgifter i en lägenhet där dina motståndare tittar på dina steg i realtid och sätter upp fällor för att besegra dig. Undvik hinder som fallande lampor och svängande skåp för att slutföra alla dina mål och vinna omgången. På samma sätt, hindra dina motståndare från att slutföra sina uppgifter genom att aktivera dina egna fällor vid rätt tidpunkt. Var uppmärksam på lyckohjulet i slutet av varje omgång för att lära dig reglerna för nästa omgång. Är du redo för en farligt bra tid? House of Hazards är så beroendeframkallande att det borde komma med en varning! Player 1Player 2House of Hazards skapades av NewEichGames, ett spelutvecklingsföretag baserat i USA. Du kan också spela deras spel Getaway Shootout, Rooftop Snipers, Rooftop Snipers 2, Tube Jumpers och Ping Pong Chaos på Poki.

Webbplats: poki.com

Ansvarsfriskrivning: WebCatalog är inte ansluten, associerad, auktoriserad, godkänd av eller på något sätt officiellt kopplad till House of Hazards. Alla produktnamn, logotyper och varumärken tillhör sina respektive ägare.