Starta dina motorer och gör dig redo att Go Kart Go! Ultra! Välj din förare klokt och tävla runt Old Station, Central Park, Watermill Mine och mer. Spela Go Kart Go! Ultra! På Poki och samla stjärnor för att låsa upp nya karaktärer. Ge tvåspelarläget ett försök och tävla mot dina vänner. Vinn en omgång Go Kart Go! Ultra online och tjäna ultimata skryträttigheter! Kontroller: Spelare 1 Piltangenter - Styr Space - Använd objekt Shift - Hoppa och driva Z - Se tillbaka Esc/P - Paus M - Stäng av ljudet Spelare 2 WASD-nycklar - Styr Q - Använd objekt Tab - Hoppa och driva E - Se tillbaka Esc/P - Paus M - Stäng av ljudet Om skaparen: Xform Games är baserat i Nederländerna och är även skaparen bakom Rally Point 5.

Webbplats: poki.com

Ansvarsfriskrivning: WebCatalog är inte ansluten, associerad, auktoriserad, godkänd av eller på något sätt officiellt kopplad till Go Kart Go! Ultra!. Alla produktnamn, logotyper och varumärken tillhör sina respektive ägare.