Från skaparen av Dunkers, Temple of Boom, Golf Zero och mer kommer Fortz, tvåspelarspelet om att förstöra din motståndares bas. Använd ditt torn, ditt förstånd och ett urval av galna vapen för att få ner din fiende! Spela Fortz gratis med en andra spelare på samma dator för maximal munterhet. Denna Fortz onlineversion erbjuder en fullfjädrad nivåredigerare för anpassad blodbad, såväl som ett antal färdiga nivåer för dig och dina vänner att förstöra varandra! Det är dags att göra upp ställningen – spela Fortz på Poki för att sätta stopp för alla argument mellan dig och en vän! Kontroller: Spelare 1: W, A, D - Flytta (mark) W, S - Sikta (torn) D - Skjut S - Placera block (mark) Spelare 2: Upp, vänster, höger piltangenter - Flytta (mark) Upp, ner piltangenter - Sikta (torn) Vänster piltangent - Skjut Nedåtpil - Placera block (mark) Tips och tricks: - Glöm inte att regelbundet ladda om ditt torn – det brinner inte om det är tomt! - Kolla in nivåvalsfunktionen för mer intressanta blockarrangemang. Om skaparen: Fortz kommer till dig av Colin Lane Games, baserat i Stockholm, Sverige. Colin Lane är en enmansutvecklingsoutfit som också har skapat succéerna Dunkers, dunkers-2, Wrassling, Temple of Boom och Golf Zero.

