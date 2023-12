Dana: Relics for Sale är ett plattformsspel där du är en relikjägare som har till uppgift att återställa förlorade reliker från olika köpmän. Gå igenom gamla skogar och spring genom isiga ödemarker för att hitta ovärderliga skatter, hoppa på eller över fiender och hinder, samla mynt och ädelstenar och plocka upp nycklar som kommer att låsa upp dörrar till fler spännande äventyr! Kan du hitta alla relikerna i de många utmanande nivåerna och sälja dem alla? Glöm inte att dela det här spelet med dina vänner!Flytta - A/D eller piltangenter Hoppa - W eller mellanslagstangentPick up/Throw - Z eller EDana: Relics for Sale är skapad av Ulpo Media. Spela deras andra spel på Poki: Grow Up the CatsDu kan spela Dana: Relics for Sale gratis på Poki.Dana: Relics for Sale kan spelas på din dator och mobila enheter som telefoner och surfplattor.

Webbplats: poki.com

Ansvarsfriskrivning: WebCatalog är inte ansluten, associerad, auktoriserad, godkänd av eller på något sätt officiellt kopplad till Dana: Relics for Sale. Alla produktnamn, logotyper och varumärken tillhör sina respektive ägare.