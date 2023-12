Castle Fight With Buddies

Castle Fight With Friends är ett multiplayer-spel som låter dig slåss mot en online-motståndare där ni skjuter varandras slott och armé. Framför ditt slott finns en kanon som ständigt pendlar mellan punkterna längst till vänster och längst till höger på skärmen. Ditt jobb är att avfyra kanonen när det är rätt tidpunkt så att den träffar inkommande horder av fiender. Soldater börjar automatiskt attackera motståndarslottet så fort de tar sig över - så gör ditt bästa för att stoppa dem innan de kan ta sig över. Spela online mot riktiga fiender, eller skapa ditt eget privata rum och bjud in dina vänner! Använd mellanslagstangenten eller vänster musklick för att skjuta en kanonkula. Om du använder en mobil enhet, använd fingret för att trycka på skärmen istället.Castle Fight With Friends är skapad av MarketJS. Spela deras andra vardagsspel på Poki: Stupid Zombies 2, Castle Blocks, Idle Startup Tycoon, Idle Mining Empire, Idle Money Tree, Stupid Zombies, Classic Solitaire, Ping Pong, Sudoku Village, Tactical Squad, Super Bubble Shooter, Mine Sweeper, Mine Sweeper, 8 Ball Pool With Buddies, Mahjong Pyramids, Unblock It, Power Badminton, True Love Calculator, Hangman, Ludo Hero, math-trivia-lite, Super Girl Story och Typing FighterDu kan spela Castle Fight With Friends gratis på Poki.Castle Fight With Friends är spelbart på din dator och mobila enheter som telefoner och surfplattor.

