High Score Day är ett beroendeframkallande pusselspel där spelare måste använda sin intelligens och förståelse för att gissa namnet på motsvarande videospel. Under High Score Day kommer spelarna att få en given bild, som är relaterad till spelets namn. Ange namnet på låten och skicka den sedan. Ibland behöver du bara ange de första bokstäverna i ett spel, och du kommer att se en lista över spel med den första bokstaven i namnet som motsvarar den. Men om det inte visar de resultat du vill ha, fortsätt att skriva in nästa tecken tills önskat resultat visas. Bilder tagna under High Score Day kan vara skärmdumpar av ett litet ögonblick av spel eller en specifik karaktär eller inställning i spelet. Därför kräver det att du är en tv-spelsentusiast och har mycket förståelse och kunskap om det. Detta är också ett spel som kräver dina observationsförmåga. Observera varje liten detalj till stora detaljer, allmänna scener, och du kommer att hitta ditt svar.

Webbplats: connectionsgame.io

Ansvarsfriskrivning: WebCatalog är inte ansluten, associerad, auktoriserad, godkänd av eller på något sätt officiellt kopplad till High Score Day. Alla produktnamn, logotyper och varumärken tillhör sina respektive ägare.