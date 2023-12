Game of Sultans är ett rollspel utvecklat av Mechanist Internet Technologies Co., Ltd. Du är ansvarig under det osmanska imperiets storhetstid. Du sitter i förarsätet som sultanen eller sultanen om du gör entré i lyxiga kläder. Ta del av spännande och passionerade möten, övervaka ditt imperium med hjälp av visirer, och uppfostra dina husdjur och arvtagare i imperiets tjänst! Domstolens kennel är nu öppen! Lek med dina hängivna husdjur och skicka ut dem i naturen! Om du behandlar dem väl kommer de modigaste att stå vid din sida och försvara imperiet! Världens mest attraktiva människor kommer för att träffa dig, men vem kommer att vinna ditt hjärta? Skriv din kärlekshistoria efter att ha valt din själsfrände! Vad kan vara bättre än att bevara ditt arv och främja framgången för dina barn? När de är gamla nog, gift dem med arvingarna till dina vänner för att knyta starka band! Spela Game of Sultans online på en PC eller mobil utan att ladda ner. Använd webbläsaren för att spela Android-spel. Börja spela spel online gratis på now.gg.

